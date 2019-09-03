Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра

ТБИЛИСИ, 3 сентября. /ТАСС/. Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

"Сегодня утром прошел политсовет партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". На политсовете я как председатель партии представил кандидатуру нового премьер-министра в лице Георгия Гахарии", - заявил Иванишвили.

Гахария сообщил, что предложит на утверждение парламенту на должность министра обороны бывшего в 2013-2015 годах главой правительства республики Ираклия Гарибашвили. "Пост министра обороны займет господин Ираклий Гарибашвили", - сказал Гахария на брифинге.

После победы коалиции "Грузинская мечта" во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили на парламентских выборах в 2012 году Гарибашвили был назначен главой МВД. В 2013 году после ухода с поста премьера Иванишвили Гарибашвили возглавил правительство Грузии. Должность премьер-министра он занимал до 2015 года.

Пост секретаря Совета безопасности

Кандидат в премьер-министры предложил на пост секретаря Совета безопасности министра обороны республики Левана Изорию. "Господин Леван Изория также займет высокую должность в нашей команде - он будет руководить Советом безопасности", - заявил Гахария.

Изория работает в правительстве "Грузинской мечты" с 2012 года. В 2012 году после победы коалиции на парламентских выборах Изорию назначили заместителем министра внутренних дел. На этой должности он проработал до 2015 года. В 2015 году он занял пост заместителя главы Службы Госбезопасности страны, а в 2016 году стал министром обороны.

Пост главы МВД

Гахария заявил, что предложит парламенту на утверждение на должность министра внутренних дел действующего главу Службы Госбезопасности (СГБ) страны Вахтанга Гомелаури. "Пост министра внутренних дел займет господин Вахтанг Гомелаури", - сказал Гахария на брифинге.

В понедельник премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил о своей отставке.