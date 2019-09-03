Представители Минска, Киева и Варшавы обсудили с Болтоном украинский конфликт

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Вопросы повышения эффективности переговорного процесса в "нормандском формате" обсуждались 30 августа во время встречи в Варшаве секретарей Советов безопасности Белоруссии, Польши и Украины с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщил во вторник госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась, отвечая на вопрос ТАСС.

"Обсуждались возможные предложения по повышению эффективности переговорного процесса в "нормандском формате". В том числе, те инициативы, которые высказывала Республика Беларусь о присоединении к переговорному процессу США", - отметил Зась.

При этом он не стал подробно рассказывать о сути переговоров в Варшаве. "Не буду говорить о деталях. Но если мы говорим о восточноевропейском регионе, то это [ситуация на Украине], существенно влияет на безопасность всего нашего региона", - сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.

В конце августа в Минске прошли переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, на которых затрагивались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Как заявил по итогам этой встречи министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, Лукашенко изложил Болтону известную точку зрения на ситуацию на Украине и белорусские предложения относительно того, как можно было бы преодолеть этот конфликт. В частности, белорусская сторона считает, что для урегулирования должна быть "искренняя заинтересованность вовлеченных в это сторон". По словам Макея, главное - разрешить конфликт. "И если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс, то кто тогда против? Я думаю, что все согласятся с этим", - отметил он. Министр отметил, что Лукашенко во время переговоров уделил данному вопросу особое внимание, подчеркнув, что Минск делал и будет делать все возможное для преодоления этого конфликта. По его словам, американская сторона уехала "с четким понимаем того, что Беларусь готова сделать все от нее зависящее, чтобы ситуация в соседнем государстве разрешилась как можно быстрее".