Иран может объявить о сокращении обязательств по ядерной сделке 5 сентября

ТЕГЕРАН, 3 сентября. /ТАСС/. Тегеран объявит в четверг о третьем этапе по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки, если до этого времени переговоры с Европой не принесут результатов. Об этом сообщил президент Ирана Хасан Роухани во вторник во время выступления в Меджлисе (иранском парламенте).

"Если до четверга переговоры [с европейскими участниками ядерной сделки] не принесут результата, то мы объявим о третьем этапе по сокращению обязательств рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана. Он добавил, что "в любом случае Тегеран продолжит переговоры".

Президент отметил, что сегодня основой темой обсуждения является вопрос об экспорте иранских углеводородов. "Если другие страны смогут покупать нашу нефть за наличные или в кредит, то это упростит ситуацию, и мы сможем принять меры по выполнению обязательств [по СВПД]", - сказал он.

30 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что дипломаты стран Евросоюза поддерживают предложения президента Франции Эмманюэля Макрона позволить Ирану продажу некоторых объемов нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. По информации издания, рассматривалась возможность позволить Тегерану продавать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а также предоставить стране кредит в размере около $15 млрд. За это от Ирана могут потребовать в полной мере соблюдать все условия сделки по атому, а также, возможно, взять на себя и какие-то иные обязательства.

8 мая 2019 года Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.