Лукашенко предложил создать антитеррористический фронт из ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с терроризмом, и предложил создать антитеррористический фронт силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС. Об этом он сказал, выступая во вторник на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом с помощью инновационных подходов и новых технологий.

"Пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог, - сказал Лукашенко. - Необходимость в совместной координации усилий, думаю, очевидна для всех, прежде всего для профессионалов, присутствующих в этом зале".

По словам Лукашенко, безусловно, главенствующая роль в этой миссии принадлежит ООН. Он отметил, что Белоруссия является участницей всех основных универсальных договоров под эгидой ООН. "Но масштаб террористической активности сегодня требует выйти за рамки этой организации, - сказал Лукашенко. - Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций - единственный верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе", - сказал Лукашенко.

По его словам, терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности, который не знает границ - ни государственных, ни моральных . Используемые в подготовке террористических атак технологии развиваются со скоростью технического прогресса. "И это беспрецедентный вызов современному обществу, вызов, с которым не справиться в одиночку даже самым могущественным государствам, каким бы силовым потенциалом и передовыми разработками они не обладали", - сказал президент.