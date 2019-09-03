Глава Монголии отметил новый уровень монголо-российских отношений

ТАСС, 3 сентября. Отношения между Монголией и Россией вышли на новый уровень после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Монголии Халтмаагийн Баттулга по итогам переговоров с российским лидером во вторник.

"По итогам визита президента России монголо-российские отношения поднялись на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Мы подписали договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Монголией и Российской Федерацией. Новый долгосрочный договор, который вывел отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, стал важным документом, укрепляющим наше двухстороннее доверие. Наше сотрудничество вступает в новую эру", - сказал он.

Глава Монголии добавил, что в ходе визита Путина подписано 10 межведомственных документов. "Визит стал содержательным и деловым", - заключил он.

Халтмаагийн Баттулга также сообщил, что Монголия в скором времени намерена открыть торгпредство во Владивостоке.

"Выражаю благодарность за то, что правительство России открыло торговое представительство в нашей стране. В результате этих мер должны активизироваться экономические отношения. Думаю, что в недалеком будущем мы откроем свое торгпредство во Владивостоке", - сказал он.

Торговая миссия России в Монголии была закрыта в начале 2000-х годов, ее здание передали в ведение ФГУП "Госзагрансобственность". В 2017 году по итогам межведомственных согласований торгпредство возобновило деятельность, а в понедельник официально переехало в старое здание.