Лукашенко сожалеет, что Европа отвергла его план по урегулированию украинского конфликта

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на первом этапе развития украинского конфликта Европа не была заинтересована в его урегулировании. Об этом он сказал, выступая во вторник на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом с помощью инновационных подходов и новых технологий.

"Когда начался этот конфликт, я послал министра иностранных дел, а тогда он был моим помощником, с планом конкретных действий и личными, белорусскими, гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены. Я добавил: если вы [в Европе] отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт прекратился. И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план даже в деталях. И начали бороться за Донбасс, за Крым", - отметил Лукашенко.

"Мы все страдаем по поводу конфликта в Украине. Это больная проблема для меня в личном плане как главы государства - соседа Украины", - сказал белорусский лидер. "Почему до сих пор не прекратили этот конфликт, почти пять лет прошло. Потому что это кому-то надо", - заявил президент Белоруссии.