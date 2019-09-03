Абэ намерен обсудить с Путиным во Владивостоке мирный договор и международные проблемы

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время предстоящего визита во Владивосток намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным японско-российские отношения, затронуть тему мирного договора, а также ключевых международных проблем. Об этом сообщил во вторник на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"С 4 по 6 [сентября] премьер-министр [Синдзо] Абэ посетит Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме. В ходе своего визита состоится японско-российская встреча на высшем уровне - на ней премьер рассчитывает провести откровенный обмен мнениями по двусторонним отношениям, в первую очередь - вопросу заключения мирного договора, а также ключевым международным проблемам", - подчеркнул он. Суга отметил, что во Владивостоке глава японского правительства также планирует провести отдельные встречи с лидерами Индии и Монголии.

Как сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут встречу 5 сентября на полях Восточного экономического форума и обсудят в том числе тематику мирного договора.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.