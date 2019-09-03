В Совете Европы призвали Россию завершить начатые реформы в области борьбы с коррупцией

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Россия полностью или частично выполнила все рекомендации Группы государств против коррупции (ГРЕКО) по части криминализации коррупции и прозрачности финансирования политических партий, однако власти должны обеспечить завершение законодательного процесса в антикоррупционной сфере, начатого еще несколько лет назад. Об этом говорится в докладе ГРЕКО Совета Европы (СЕ), опубликованном во вторник.

Полный доклад содержит 19 страниц и состоит из 51 пункта. В нем говорится, что после обнародования прошлогодней оценки, соотношение выполненных и частично выполненных рекомендаций осталось прежним, в связи с чем организация констатирует "отсутствие существенного прогресса".

"ГРЕКО с обеспокоенностью отмечает, что спустя семь лет после представления рекомендаций Государственная Дума так и не приняла проекты федеральных законов, направленные на осуществление остающихся невыполненными рекомендаций о криминализации коррупции, не были внесены и изменения в Уголовный кодекс. ГРЕКО призывает власти обеспечить завершение законодательного процесса без промедлений", - говорится в заявлении органа СЕ. В полной версии доклада авторы признают положительные шаги, сделанные в сфере криминализации коррупции, однако указывают на то, что выполнение многих рекомендаций связанно именно с принятием проектов федеральных законов, которые пока находятся на рассмотрении Госдумы и еще могут претерпеть изменения.

Прозрачность финансирования и формирование избиркомов

С точки зрения повышения прозрачности финансирования политических партий, в ГРЕКО приветствовали внесение поправок в Федеральный закон "О политических партиях", в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также проведение реформы Кодекса об административных правонарушениях. ГРЕКО также принимает к сведению результаты сводного анализа российскими властями жалоб на злоупотребление служебным положением, поступивших накануне и во время президентских выборов (декабрь 2017 - апрель 2018 года). По результатам анализа, в ЦИК поступила 143651 жалоба, из которых 417 (0,3%) касались возможного злоупотребления служебным положением, но только по девяти жалобам информация частично подтвердилась, причем ни одна из жалоб не касалась злоупотребления служебным положением при финансировании избирательной кампании.

Отдельно эксперты остановились на "укреплении независимости избирательных комиссий", указав на необходимость принятия мер, которые бы способствовали повышению доверия к процессу назначения членов избирательных комиссий. "Хотя российские власти утверждают, что сейчас система предоставляет достаточные гарантии... никаких новых шагов в отношении того, каким образом назначаются избирательные комиссии для обеспечения их независимости, предпринято не было", - указывают авторы документа.

"Нынешним докладом ГРЕКО завершает процедуру мониторинга в рамках третьего раунда, посвященного криминализации преступных деяний и прозрачности политического финансирования в отношении Российской Федерации. Однако учитывая, что не все рекомендации были выполнены, ГРЕКО предлагает российским властям информировать этот орган Совета Европы о дальнейшем прогрессе в их выполнении", - говорится в заключении.