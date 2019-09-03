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ВЭФ-2019

Моди и Абэ встретятся во Владивостоке 5 сентября

Саммит Россия - Индия состоится 4 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с японским премьером Синдзо Абэ 5 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщил журналистам посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.

"Встреча состоится 5 сентября", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. По словам индийского посла, на полях мероприятия у премьер-министра запланирован еще ряд двусторонних контактов.

Моди приглашен на форум в качестве главного гостя. 4 сентября состоится саммит президента РФ Владимира Путина и индийского лидера.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияИндияРоссияАбэ, СиндзоМоди, НарендраВЭФ-2019
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