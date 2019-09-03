На Украине возбуждено очередное уголовное дело против бывшего спикера Рады

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права.

"В Государственное бюро расследований поступила копия постановления Шевченковского районного суда города Киева от 22 августа 2019 года, согласно которой следователи Государственного бюро расследований обязаны внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении", - говорится в ответе ГБР, опубликованном агентством "Украинские новости".

Уточняется, что дело открыто по статье Уголовного кодекса Украины о воспрепятствовании осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя. Проводится досудебное расследование.

27 августа ГБР открыло уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по событиям 2 мая 2014 года в Одессе по статьям о массовых беспорядках, незаконном обращении с оружием и теракте. Ранее Госбюро расследований завело уголовное дело о государственной измене бывшего спикера Рады. Также против Парубия Национальным бюро расследований открыто уголовное дело по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств.