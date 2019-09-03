Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет системных причин для экстремизма

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии отсутствуют системные причины для экстремистской деятельности, однако высокая интеграция населения в глобальное медиапространство создает определенные риски. Об этом он сказал, выступая во вторник на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом с помощью инновационных подходов и новых технологий.

"В Беларуси, к счастью, нет системных причин для экстремистской деятельности, основанной на религиозной, этнической или социальной нетерпимости. Но высокая степень интегрированности населения в глобальное медиапространство, а также транзитный статус страны создают для нас определенные риски".

По его словам, находясь в центре Европы, Белоруссия "служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков в пассажирских и миграционных потоках". "Этому способствует развитая пограничная инфраструктура, многоуровневая система обеспечения безопасности, успешный опыт сотрудничества с компетентными органами других государств и профильными международными организациями", - отметил Лукашенко. Кроме того, в целях обеспечения национальной системы мониторинга общественной безопасности резиденты белорусского Парка высоких технологий создали передовые программные продукты.