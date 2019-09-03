Рада вновь будет работать до тех пор, пока на выполнит всю повестку дня

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Верховная рада IX созыва заложила новую традицию в своей работе. Во вторник депутаты вновь проголосовали за то, чтобы не покидать зал заседаний до тех пор, пока не будет полностью выполнена утвержденная повестка дня. Впервые это произошло в первый день работы Рады нового созыва в минувший четверг. Тогда депутаты заседали около 16 часов и разошлись далеко за полночь.

В течение сегодняшнего дня Рада должна провести окончательное голосование за внесение изменений в конституцию страны относительно снятия депутатской неприкосновенности, а также определиться по семи другим инициативам президента Владимира Зеленского, касающихся поправок в конституцию.

Речь, в частности, идет об отмене адвокатской монополии, о правах президента создавать новые регуляторные органы и назначать директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, о предоставлении народу права законодательной инициативы, о сокращении числа депутатов с 450 до 300, о прекращении депутатских полномочий из-за невыполнения народными избранниками своих обязанностей.