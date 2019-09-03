Суд Украины продлил арест похищенному украинскими спецслужбами жителю ДНР

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Суд на Украине продлил арест жителю Донецкой народной республики (ДНР) Владимиру Цемаху, похищенному в июне сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на основании якобы его причастности к крушению малайзийского Boeing. Об этом сообщил его адвокат Роман Гонтарев.

"Ему продлили меру пресечения - арест", - сказал он изданию "Украинские новости". Адвокат отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Ранее СМИ сообщили, что в июне украинские спецслужбы задержали на территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения в Снежном Владимира Цемаха. Задержанного, предположительно, тайно вывезли с Донбасса в Киев, минуя блокпосты, напрямую через линию разграничения.

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что похищение Цемаха совершено украинскими спецслужбами с целью фальсификации обстоятельств крушения в 2014 году малайзийского Boeing. Представители ДНР в ходе заседания гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске 17 июля назвали похищение жителя республики незаконным и потребовали допустить к нему представителей международных правозащитных организаций.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.