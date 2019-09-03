Лукашенко заявил, что Минск продолжит политику укрепления региональной безопасности

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может рассчитывать на Белоруссию в плане содействия в решении региональных проблем безопасности. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречаясь с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

"Мы стараемся соответствовать той степени доверия, которое мы получаем от вас в плане региональной безопасности. Я хочу вас заверить, что Беларусь в этом направлении будет всегда следовать, и вы в лице нашей страны всегда получите партнера, на которого можете опереться в деле укрепления мира и безопасности", - отметил Лукашенко.

Он поблагодарил ОБСЕ "за ту оценку роли Беларуси в плане безопасности на европейском континенте". "Вместе с ООН вы организовали серьезное мероприятие в Минске [конференцию по борьбе с терроризмом]. Мы очень благодарны и ценим то, что международные организации доверяют Беларуси в проведении таких форумов", - сказал белорусский лидер.

В свою очередь генсек ОБСЕ поблагодарил Лукашенко "за активное участие в деле мира и безопасности, за сотрудничество с ОБСЕ, за проведение ряда встреч, встреч Контактной группы [по Украине], за ряд инициатив".