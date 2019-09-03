Reuters: прокуратура Венгрии обвинила сирийца в преступлении против человечности

ТАСС, 3 сентября. Венгерская прокуратура предъявила обвинение в терроризме и совершении преступления против человечности 27-летнему гражданину Сирии, являющемуся членом террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление венгерских правоохранителей.

По его данным, мужчина, идентифицированный как Ф. Хассан, обвиняется в казни нескольких человек, которые отказались вступить в ряды ИГ. Преступление, как указывает Reuters, произошло в 2015 году в провинции Хомс. Прокуроры Венгрии требуют для сирийца наказания в виде пожизненного лишения свободы.