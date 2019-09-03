МИД КНР считает оправданным для китайцев за рубежом протестовать против насилия в Гонконге

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство считает совершенно оправданным для китайцев за рубежом выражать свое возмущение по поводу творимого демонстрантами в Гонконге насилия. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя инцидент с противостоянием в Вильнюсе двух групп митингующих, одна из которых выступала в поддержку антиправительственных акций в Гонконге, другая - против них. К ситуации оказались причастны работники посольства КНР в Литве.

"Для китайцев за рубежом совершенно оправдано выражать несогласие в отношении насильственных и незаконных акций в Гонконге", - сказал Гэн Шуан. Вместе с тем он выразил надежду, что эти патриотические чувства будут проявляться "разумным путем".

"Должен сказать вам, что китайские дипломаты там выполняют свои служебные обязанности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Они не нарушали местные законы", - констатировал Гэн Шуан.

По информации посольства КНР в Вильнюсе, в конце августа назад там зафиксированы "спонтанные действия китайских граждан, выразивших свое недовольство поведением горстки антикитайских активистов, поддерживающих участников беспорядков в Гонконге". Посольство КНР, говорилось в распространенном диппредставительством заявлении, "ограничилось предоставлением своим гражданам консульской помощи".

В свою очередь, в ноте МИД Литвы утверждалось, что действия представителей посольства Китая, направленные против гарантированных конституцией Литвы демократических свобод и нарушающие общественный порядок, являлись выходящими за рамки приемлемых.

23 августа в Вильнюсе был организован митинг в поддержку гонконгских антиправительственных демонстрантов. За митингом наблюдала группа лиц, не согласных с позицией митингующих. Между ними началась перепалка, грозящая перейти в потасовку. Несколько человек были доставлены в полицию.