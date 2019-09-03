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Первый вице-спикер Рады пообещал внести законопроект об ограничении иммунитета президента

Такая процедура позволит привлекать к ответственности лидера Украины, сообщил Руслан Стефанчук

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Законопроект об ограничении иммунитета президента и процедуре привлечения его к ответственности будет внесен в Верховную раду на следующей неделе. Об этом во вторник в кулуарах Рады сообщил журналистам первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Мы вносим на следующей неделе закон об иммунитете. Это процедура, которая позволит привлекать к ответственности президента Украины", - сказал он.

Верховная рада внесла изменение в конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. Согласно процедуре, после подписания документа спикером Верховной рады и президентом Украины, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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