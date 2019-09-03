Эксперты ООН составили список подозреваемых в преступлениях в Йемене

ЖЕНЕВА, 3 сентября. /ТАСС/. Эксперты ООН, занимающиеся сбором и изучением фактов о нарушениях прав и свобод в Йемене, составили список лиц, подозреваемых в международных преступлениях во время вооруженного конфликта в этой стране. Такую информацию они передали верховному комиссару всемирной организации по правам человека Мишель Бачелет, говорится в опубликованном во вторник в Женеве докладе экспертов.

Подчеркивается, что "отдельные лица [воюющие на стороне] правительства Йемена и коалиции, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, могли осуществлять авиаудары в нарушение принципа избирательности, пропорциональности и предосторожности, и могли использовать голод в качестве метода войны, что может быть расценено как военное преступление". Аналогичным образом, по мнению экспертов, могут квалифицироваться и действия "отдельных лиц [воюющих на стороне] фактических властей" в неконтролируемых правительством районах Йемена, которые "применяли оружие неизбирательного действия, осуществляли прямые атаки против гражданских лиц и гражданских объектов", и также "могли использовать голод как метод войны". Среди других преступлений отдельных представителей сторон йеменского конфликта названы убийства, пытки и изнасилования.

Поставки оружия

Эксперты напоминают, что соблюдать международное гуманитарное право обязаны также страны, которые "оказывают влияние или могут обеспечивать поддержку сторонам конфликта, такие как Франция, Исламская Республика Иран, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки". В докладе в этой связи говорится, что "государства могут быть признаны ответственными в предоставлении помощи или поддержки в совершении нарушений международного права". "Законность поставок оружия со стороны Франции, Соединенного Королевства, США и других стран остается под вопросом и является предметом различных внутренних судебных процедур", - констатируют авторы документа. По их мнению, поставки оружия сторонам конфликта в Йемене "увековечивают конфликт и страдания населения".

"Там, где это возможно, эксперты установили лиц, которые могут быть ответственны за международные преступления, и передали эти имена верховному комиссару ООН по правам человека", - говорится в докладе. В то же время, "по некоторым задокументированным инцидентам требуется получить больше информации для установления ответственности". В приложении к докладу эксперты представили "обновленный список основных действующих лиц" событий в Йемене. В нем 164 имени, включая президента и других руководителей Йемена, министра обороны Саудовской Аравии, военных этой страны и Объединенных Арабских Эмиратов, а также политических и военных руководителей мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Согласно приведенным в докладе сведениям, с марта 2015 года в Йемене были убиты не менее 7292 мирных жителя и 11630 ранены. Среди убитых 1959 детей и 880 женщин, среди раненых - 2575 и 1256 соответственно. Эти жертвы, по словам авторов доклада, являются "прямым результатом вооруженного конфликта".

Независимое расследование

Эксперты призвали стороны конфликта провести "быстрое, транспарентное, независимое, тщательное и вызывающее доверие" расследование всех преступлений, обеспечить защиту свидетелей и пострадавших. Кроме того, сторонам рекомендовано "немедленно прекратить акты насилия против гражданских лиц", а также любые действия, усугубляющие гуманитарный кризис. В свою очередь, к мировому сообществу обращен призыв "воздержаться от предоставления оружия, которое может быть применено в конфликте", а к Совету Безопасности ООН - не допустить "безнаказанности за наиболее серьезные преступления".

"Больше нельзя мириться с этой эндемичной безнаказанностью в отношении нарушений и злоупотреблений всех сторон конфликта", - заявил председатель группы экспертов Камел Джендуби (Тунис). "Необходимо провести беспристрастное и независимое расследование для привлечения к ответственности тех, кто не соблюдает права йеменцев, - отметил он. - Международному сообществу пора прекратить закрывать глаза на эти нарушения и на нетерпимую гуманитарную ситуацию".

Доклад, охватывающий период с сентября 2014 по июнь 2019 года, основан на интервью с более чем 600 свидетелями и пострадавшими, а также на документах. Он будет представлен на открывающейся 9 сентября в Женеве 42-й сессии СПЧ.

Группа из трех экспертов по Йемену была учреждена СПЧ в сентябре 2017 года. Они полномочны вести мониторинг ситуации в республике, изучать все сообщения о возможных злоупотреблениях в сфере прав человека там с сентября 2014 года, а также "устанавливать факты и обстоятельства, касающиеся возможных нарушений и злоупотреблений и, где это возможно, определять ответственных".

Конфликт в Йемене между военизированными отрядами хуситов и правительственными силами продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.