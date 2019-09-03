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Рада предлагает отменить адвокатскую монополию, изменив конституцию Украины

За направление в Конституционный суд проекта закона выступили 337 депутатов

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады одобрили в первом чтении отмену адвокатской монополии, что повлечет соответствующие изменения в конституции страны. За направление в Конституционный суд (КС) проекта закона "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)" проголосовали во вторник 337 депутатов при 226 минимально необходимых.

Документ, в частности, инициирует отмену адвокатской монополии путем отмены положения конституции, согласно которым осуществлять представительство лица в судах и спорах имели право только адвокаты. Кроме того, предлагается отменить нормы "Переходные положения" конституции, где говорится о сроках перехода от прокурорской защиты к адвокатской.

Положения об адвокатской монополии, отмену которых инициировал президент Украины Владимир Зеленский, были закреплены в конституции в рамках реформы правосудия от 2016 года. Адвокатская монополия вызвала большие споры в юридических кругах, поскольку ограничивала защиту в суде только лицами, имеющими адвокатские удостоверения. Рада предлагает сохранить исключительное право адвокатов только при осуществлении защиты лица от уголовного обвинения.

Согласно законодательству, после принятия в первом чтении, законопроект, который вносит изменения в конституцию, должен получить поддержку конституционного большинства в Раде, а это не менее 300 голосов депутатов.

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