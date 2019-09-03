Коллегия Еврокомиссии обсудит 4 сентября ситуацию вокруг Brexit

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Коллегия Еврокомиссии рассмотрит на первом плановом заседании после летних каникул - 4 сентября - в Брюсселе ситуацию вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в Брюсселе во вторник.

"Коллегия Еврокомиссии обсудит 4 сентября ситуацию на переговорах по Brexit. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проинформирует о своих последних контактах с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В заседании также примет участие главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье", - сообщила она. Итоги дискуссии будут представлены СМИ на пресс-конференции сразу после заседания коллегии ЕК.

По словам Андреевой, Еврокомиссия считает наиболее вероятным сценарием, что Великобритания покинет ЕС, как и запланировано, 31 октября без новых отсрочек. Она также отметила, что Брюссель "надеется на упорядоченный выход Великобритании из ЕС". Отвечая на вопросы о ходе переговоров с Лондоном, она подчеркнула, что "эти переговоры носят технический характер, и на них есть определенный прогресс", однако отказалась озвучивать какие-либо детали. "Политический прогресс этих переговоров должны оценивать политики (члены Еврокомиссии - прим. ТАСС) после брифинга главного переговорщика Барнье", - заключила она.

Джонсон требует от Брюсселя смягчения условий соглашения о выходе, подготовленного на переговорах с правительством Терезы Мэй, угрожая в противном случае покинуть ЕС без соглашения. В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер неоднократно заявлял, что ЕК "готова обсуждать конструктивные предложения Лондона", если они последуют, однако исключает возможность пересмотра текста соглашения о выходе.