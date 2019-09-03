СМИ: Пакистан разрешил импорт жизненно важных медикаментов из Индии

ТАСС, 3 сентября. Правительство Пакистана сняло запрет на импорт жизненно важных медикаментов из Индии после принятого ранее решения приостановить торговые отношения с Нью-Дели. Об этом во вторник сообщает телеканал Geo TV.

По его информации, пакистанские власти также разрешили экспорт лекарств в Индию.

7 августа Исламабад объявил о приостановке торговли с Нью-Дели после решения индийского руководства упразднить штат Джамму и Кашмир от 5 августа. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение, правительство страны выслало индийского посла из Исламабада и отозвало своего посла из Нью-Дели.