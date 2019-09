СМИ: сторонники Трампа намерены собрать $2 млн на кампанию по дискредитации некоторых СМИ

ТАСС, 3 сентября. Ряд консервативно настроенных сторонников президента США Дональда Трампа планируют собрать не менее $2 млн на финансирование кампании по дискредитации либеральных СМИ в стране, критикующих деятельность главы Белого дома. Об этом во вторник сообщил портал Axios.

Согласно сведениям онлайн-издания, первоочередными целями инициаторы кампании называют телеканалы CNN и NBC, газеты The New York Times и The Washington Post, а также интернет-ресурсы BuzzFeed и The Huffington Post. По их мнению, указанные СМИ "регулярно распространяют предвзятую и неверную информацию".

О намерении сторонников Трампа начать такую кампанию на прошлой неделе сообщила The New York Times. Как подчеркнула газета, усилия организаторов якобы направлены в первую очередь на то, чтобы отыскать в социальных сетях высказывания сотрудников СМИ, которые могли бы навредить их собственной репутации, а в конечном счете - имиджу организаций, где они работают.

По данным Axios, сторонники Трампа также планируют собирать компрометирующую информацию о членах семей журналистов и политических активистах, которые негативно оценивают работу нынешнего президента.

Ранее Трамп неоднократно обвинял либеральные СМИ США в том, что они предвзято относятся к нему и к решениям его администрации. Работающих в них журналистов американский лидер называл "врагами народа".