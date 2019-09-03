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СМИ: парламент Ирана утвердил первого в современной истории страны министра туризма

Эту должность займет Али Асгар Мунесан

ТАСС, 3 сентября. Меджлис (парламент) Ирана утвердил кандидатуру Али Асгара Мунесана на должность первого в современной истории страны министра туризма. Об этом во вторник сообщило агентство Fars.

Новый пост в кабинете министров, который займет Мунесан, официально звучит как "министр туризма, культурного наследия и ремесел". За предложенную кандидатуру проголосовали 163 депутата Меджлиса, против высказались 87 иранских парламентариев, воздержались трое.

Голосование депутатов парламента проходило в присутствии президента Исламской Республики Хасана Роухани, что, как отметило агентство, придавало особую значимость и торжественность моменту утверждения нового министра.

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