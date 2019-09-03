Иран за два дня может выйти на уровень обогащения урана в 20%

ТАСС, 3 сентября. Иран способен в течение двух дней начать получать обогащенный до 20% уран. Об этом сообщил во вторник представитель Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Ирана Бехруз Камальванди.

"Если Иран примет решение, то может получить обогащенный до 20% уран в течение одного-двух дней", - цитирует чиновника агентство Reuters.

8 июля представитель ОАЭИ Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Это стало вторым шагом по сокращению Тегераном своих обязательств в рамках СВПД. Перед этим страна превысила разрешенный сделкой уровень запасов фторида урана (UF6) в 300 кг.

Минувшим днем глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран приступит к реализации третьего шага по сокращению своих обязательств по ядерной сделке в пятницу, 6 сентября.