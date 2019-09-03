Рада высказалась за внесение изменений в конституцию, расширяющих права президента

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Верховная рада Украины поддержала внесение изменений в конституцию страны, которые расширят полномочия президента Владимира Зеленского. За соответствующий законопроект проголосовали во вторник в первом чтении 282 депутата при 226 минимально необходимых.

Проект закона "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины" предусматривает закрепление за главой государства права самостоятельно назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР), создавать по своему усмотрению независимые регуляторные органы.

Украина является парламентско-президентской республикой, в которой права президента существенно ограничены, в том числе в плане кадровых назначений. У него есть право лишь предлагать на должность главу МИД, министра обороны и руководителя Службы безопасности Украины. Они составляют так называемую президентскую квоту. Тем не менее последнее слово все равно остается за депутатами Верховной радой, которые могут и не согласиться с выбором главы государства. Соответственно руководство НАБУ и ГБР сейчас также назначает Рада.

Поскольку речь идет о внесении изменений в конституцию страны, одобренный законопроект будет теперь направлен на рассмотрение в Конституционный суд, а после получения его одобрения он должен быть рассмотрен во втором чтении. Для его окончательного принятия законопроект в Верховной раде должен быть поддержан конституционным большинством, то есть 300 депутатами.