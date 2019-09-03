Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Украины, а ныне депутат Рады Петр Порошенко не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

"Петр Алексеевич сегодня не появится. Вы знаете о событиях в парламенте - это мы считаем уважительной причиной", - сказал журналистам его адвокат Игорь Головань. Он уточнил, что Порошенко не смог прибыть на допрос, так как находится в парламенте и выполняет свои обязанности депутата Рады.

Адвокат также сообщил, что обращался в Госбюро с просьбой предоставить список вопросов, которые планируют задавать следователи. "Мы попросили подготовить нам список вопросов, но они говорят, что это тайна следствия. Мы хотели бы, чтобы вопросы были публичными, чтобы весело было не только нам", - добавил Головань.

Ранее, 12 августа, в ГБР состоялся допрос Порошенко по делу о возможном уклонении от налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". Дело было возбуждено после того, как 27 мая в ГБР поступило заявление юриста Андрея Портнова, занимавшего при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, с обвинениями в адрес экс-президента об отмывании средств и легализации доходов при завладении телеканалом. Портнов утверждает, что Порошенко в составе организованной преступной группы завладел каналом, оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Владимиру Макеенко. В тот же день в ГБР сообщили, что следующий допрос Порошенко может быть проведен с применением полиграфа.

Порошенко проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам на Украине. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.