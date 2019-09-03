Парламент Грузии проголосует за правительство во главе с премьером Гахарией 8 сентября

ТБИЛИСИ, 3 сентября. /ТАСС/. Парламент Грузии 8 сентября вынесет на голосование вопрос объявления доверия новому составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахарией. Соответствующее решение бюро законодательного органа опубликовано во вторник на сайте парламента.

"В соответствии с пунктом 3 статьи 88 регламента парламента Грузии бюро парламента постановило: провести пленарное заседание парламента Грузии с 10 часов (09:00 мск) 8 сентября, в воскресенье - в выходной день недели пленарных заседаний осенней сессии парламента Грузии", - сказано в документе.

Комитетские, а также фракционные слушания отдельных кандидатов в министры, а также правительства в целом начнутся уже со среды. Согласно опубликованному графику, 4 сентября депутаты заслушают кандидатов в министры иностранных дел и образования, науки, спорта и культуры.

Уже 5 сентября перед парламентариями отчитаются претенденты на должности министров внутренних дел, юстиции, обороны, экономики, финансов, инфраструктуры и охраны окружающей среды. Перед депутатами 5 сентября также выступит и кандидат в госминистры Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия. Будущее правительство в полном составе выступит перед депутатами 6 и 7 сентября. Их заслушают парламентские фракции.

Глава комитета по процедурным вопросам законодательного органа Грузии Георгий Кахиани сообщил журналистам во вторник, что парламент Грузии намерен утвердить обновленный состав правительства во главе с премьером Георгием Гахарией до конца текущей недели с учетом выходных дней.

Должность премьер-министра Грузии стала вакантной после того, как в понедельник глава правительства Мамука Бахтадзе заявил о своей отставке. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" во вторник выдвинула на пост премьера действующего главу МВД Гахарию. Будущий глава правительства анонсировал кадровые перемены в своем правительстве. На должность главы МВД представлен руководитель Службы Госбезопасности Вахтанг Гомелаури, министром обороны предложен экс-премьер в 2013-2015 годах. Ираклий Гарибашвили, а действующий глава оборонного ведомства Леван Изория, как предполагается, возглавит Совбез. Остальные министры сохранят свои портфели.