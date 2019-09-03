Премьер Индии рассказал, что в его отношениях с Путиным есть "особая химия"

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал, что у него сложились особые отношения с президентом России Владимиром Путиным, и в них присутствует "особая химия". Об этом Моди сказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке, на который премьер Индии прибывает как главный гость.

"Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая легкость. Здесь, на этом форуме, у нас будет много времени. Я надеюсь, что мы сможем обсудить много вопросов", - сказал Моди.

Он отметил важность взаимного доверия в отношениях между странами, и считает его самым большим достижением особой значимости.

"Впервые я получил возможность встретиться с президентом Путиным в 2001 году. Я приехал в Москву вместе с тогдашним премьер-министром Аталом Бихари Ваджапи (премьер-министр Индии в 1996 году, 1998-2004 годы - прим. ТАСС). Я был главным министром штата (Гуджарат - прим. ТАСС), и это была наша первая встреча. Но Путин совсем не давал понять, что я менее значим, что я из небольшого штата или что я новый человек. Он отнесся ко мне по-дружески, как к своему. В результате двери дружбы были открыты", - рассказал глава индийского правительства.

"Мы обсуждали не только вопросы, касающиеся наших стран, мы обсуждали самые разные темы, говорили о наших увлечениях, потом о мировых проблемах. Мы разговаривали открыто, как свои люди. Общаться с ним очень интересно, и я признаю, что беседы с ним очень познавательные", - добавил он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в ВЭФ-2019 в качестве главного гостя. В среду пройдет встреча индийского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется, что в рамках 20-го российско-индийского саммита, который пройдет на ВЭФ, будут подписаны около 15 документов, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС, в "Российской газете", интервью также будет показано в эфире телеканала "Россия-24".