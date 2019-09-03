Си Цзиньпин: Китай должен сохранить руководство Компартии и социалистический строй

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Китай сталкивается в своем развитии с многочисленными рисками и вызовами, главным направлением при этом остается сохранение руководства КПК и социалистического строя. Об этом, как сообщает во вторник Центральное китайское телевидение, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин, выступивший в этот же день на открытии учебных курсов для кадровых работников молодого и среднего возраста в Центральной партшколе.

"Сейчас и в течение некоторого времени развитие нашей страны вступило в период накопления вызовов и рисков, вплоть до самого тяжелого момента, - заявил лидер партии и государства. - Великая борьба не будет легкой, в экономике, политике, культуре, социальной области, в сфере строительства экологической цивилизации, в обороне и военном строительстве, в работе с Гонконгом, Макао и Тайванем, в дипломатической работе, партийном строительстве - везде они есть, и чем дальше, тем (вызовы) сложнее".

"Борьба коммунистов имеет направление, имеет позицию, имеет принципы, общее направление непоколебимо - это поддержание руководства КПК и социалистического строя в нашей стране", - подчеркнул председатель КНР.

Си Цзиньпин призвал "сплачивать все силы, которые можно сплотить, задействовать все позитивные факторы, добиться сплоченности в борьбе, искать в борьбе сотрудничества, одержать общую победу".

Ректор Центральной партшколы Чэнь Си обратился к слушателям курсов с призывом "сделать главной задачей доскональное изучение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху".