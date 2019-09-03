МИД Нигерии вызвал посла ЮАР в связи с беспорядками в Йоханнесбурге

ПРЕТОРИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Нигерии вызвало южно-африканского посла в этой стране в связи с погромами в Йоханнесбурге, в результате которых пострадал бизнес граждан этой страны. Об этом сообщает во вторник британская телерадиокорпорация Би-би-си. По ее данным, нигерийские власти считают, что мишенью участников беспорядков в ЮАР стала собственность граждан страны, которые живут и работают в Южной Африке.

В крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге в течение двух суток толпы мародеров громили и поджигали магазины, жгли автомобили и грабили киоски. Беспорядки, как отмечают африканские СМИ, стали отражением роста напряженности в межобщинных отношениях различных групп городского населения.

Популярное в ЮАР интернет-издание Daily Maverick сообщает во вторник, что мародеры в Йоханнесбурге в первую очередь атаковали зажиточные районы, где в основном проживают выходцы из других стран Африки. По его данным, беспорядки затронули восемь районов города.

Властям в целом удалось справиться с ситуацией к вечеру понедельника, когда специальные отряды полиции задержали более 90 погромщиков.

Между тем, свою озабоченность случившимся высказывает не только Нигерия. Ряд правительств стран Африки призвали своих граждан проявлять осторожность во время посещения ЮАР. А власти Эфиопии посоветовали находящимся в ЮАР гражданам страны не надевать украшения и привлекающую внимание одежду.