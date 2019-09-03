В Греции задержали семь иностранцев, подозреваемых в терроризме

АФИНЫ, 3 сентября. /ТАСС/. Семь иностранцев арестованы греческой полицией в период между 2017 годом и 14 августа 2019 года по европейским и международным ордерам, а также из-за предупреждений об участии подозреваемых в экстремистских действиях. Об этом сообщил во вторник министр по делам защиты граждан Михалис Хризохоидис в письменном ответе председателю правой партии "Греческое решение" Кириакосу Велопулосу, который 8 августа направил парламентский запрос с просьбой проинформировать по теме переброски боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) через территорию Греции.

По словам Афинского Македонского агентства новостей, в своем запросе министру по делам защиты граждан Велопулос просил сообщить парламенту, "какие меры были приняты для закрытия въезда на греческие острова в Эгейском море и [область] Эврос [на границе с Турцией]", "сколько боевиков ИГ были обнаружены внутри территории Греции и какие меры министерство приняло против них".

В своем ответе Хрисохоидис, в частности, отметил, что в том, что касается обеспечения защиты Греции от риска распространения исламистских террористов - джихадистов, а также международного терроризма и насильственного экстремизма, компетентные службы страны следят за международными событиями и принимают необходимые превентивные и сдерживающие меры, интегрируя в свое планирование адекватную подготовку к оперативным действиям по подавлению подобных явлений. "В частности, греческие власти проявляют постоянную бдительность с целью выявления подозрительной экстремистской деятельности, анализируют и оценивают любую информацию, которая им становится известна о деятельности экстремистов - исламистов, и проводят обширные проверки лиц, которые появляются в их сферах ответственности", - сказал министр.

По его словам, "в любом случае, когда становится известно, что какой-то человек подвергается международному преследованию или имеются явные свидетельства или доказательства его причастности к террористической - экстремистской деятельности, связанной с вооруженными конфликтами в Сирии и Ираке, органы безопасности Греции осуществляют арест и все предусмотренные дальнейшие процессуальные действия, а также процедуры, необходимые для его экстрадиции", - отметил Хрисохоидис.