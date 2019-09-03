Посол Индии: Моди и Путин откроют новую страницу в сотрудничестве Индии и Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин на встрече, которая состоится на полях V Восточного экономического форума 4 сентября, откроют новую страницу в сотрудничестве Нью-Дели с российским Дальним Востоком. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС посол Индии в РФ Венкатеш Варма.

По его словам, участие индийского премьер-министра в качестве главного гостя форума является свидетельством того значения, которое Москва придает Нью-Дели, и вклада, который Индия может внести в экономическое развитие всего Дальнего Востока России. "У нас уже хорошие отношения и сотрудничество в сфере энергетики, хорошим примером являются наши инвестиции на Сахалине, ряд алмазных компаний Индии уже активно работают во Владивостоке. Есть примеры успешного сотрудничества в сфере фармацевтики и поставок чая", - отметил дипломат.

"Однако, думаю, что мы открываем новую страницу в отношениях с российским Дальним Востоком, - подчеркнул Варма. - В ходе саммита и ВЭФ будет анонсирован целый ряд новых проектов, которые придадут новый импульс сотрудничеству между Индией и Дальним Востоком, будут подписаны документы о сотрудничестве на Дальнем Востоке".

V Восточный экономический форум, в котором принимает участие более 30 тыс. человек, пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Ключевые события развернутся на острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, ряд мероприятий пройдет на других площадках города и Приморского края.

Организатором ВЭФ выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.