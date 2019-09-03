Погранслужба Белоруссии: КПП на границе с Украиной закрыты лишь для преступников

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Пункты пропуска на белорусско-украинской границе функционируют в повседневном режиме, белорусские пограничники принимают меры по обеспечению необходимого уровня безопасности на этом направлении. Об этом заявил ТАСС во вторник пресс-секретарь Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.

"Пункты пропуска функционируют в повседневном режиме, граждане могут свободно пересекать границу по документам, дающим право на выезд за рубеж. Граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов", - отметил официальный представитель погранведомства.

Он подчеркнул, что обстановка на границе "полностью контролируется, обеспечиваются все параметры безопасности как на участке "зеленой границы", так и непосредственно в пунктах пропуска". "Мы уделяем самое пристальное внимание пресечению фактов контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконному перемещению наркотиков", - сказал Бычковский. Он напомнил, что президентом страны была поставлена в текущем году задача "по наращиванию потенциала на белорусско-украинской границе". "В связи с этим мы наращиваем плотность охраны границы [с Украиной], совершенствуем пограничную инфраструктуру, на новых участках границы внедряем современные системы охраны", - пояснил пресс-секретарь. "Южному направлению (границе с Украиной - прим. ТАСС) уделяется серьезное внимание в плане обеспечения национальной безопасности", - сказал представитель Госпогранкомитета Белоруссии.

Президент Александр Лукашенко, выступая во вторник на конференции по борьбе с терроризмом заявил, что Белоруссия вынуждена была "закрыть" границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия. В конце прошлого года Лукашенко заявил о решении укрепить границу с Украиной, "не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие".