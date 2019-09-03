Проигравшие на выборах президента Абхазии кандидаты заявили о создании политического союза

СУХУМ, 3 сентября. /ТАСС/. Проигравшие выборы президента Абхазии кандидаты Алмас Джапуа, Артур Анкваб и снятый за неделю до выборов с дистанции Астамур Отырба заявили во вторник о создании политического альянса, передает корреспондент ТАСС с пресс-конференции.

По данным ЦИК, в первом туре выборов, которые прошли 25 августа, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб набрал 1,7% голосов, депутат парламента Алмас Джапуа - 2,12%. Из девяти претендентов во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния с 22,91%.

"Мы создаем политический альянс "Альтернатива", цели и задачи, состав, руководство и совет которого сейчас на стадии согласования. Первично альянс представляют три предвыборных штаба бывших кандидатов - Анкваб, Джапуа и Отырба, помимо этого в консультациях участвуют Партия экономического развития Абхазии и общественное объединение "Общее дело", - сообщил Джапуа. Базовыми идеями нового альянса бывший кандидат в президенты назвал "реформирование государства, конституционную реформу, реформирование правоохранительной системы, проблематику нефтедобычи и электроэнергетики". Учредительные мероприятия нового союза, по его словам, пройдут после второго тура выборов, назначенных на 8 сентября.

В списки для голосования во втором туре выборов включены почти 127 тысяч избирателей. В бюллетенях, которые будут печататься за день до голосования, теперь три графы: две - кандидатов в президенты, третья - "против всех".