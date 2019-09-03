Правительство Белоруссии передало президенту проект программы по интеграции с Россией

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии направил президенту проект программы по развитию интеграции с Российской Федерацией. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.

"Документ передан в администрацию президента Беларуси", - отметила она.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 23 августа заявил о готовности представить на согласование Александру Лукашенко проект программы интеграции с Россией, чтобы уже в начале сентября премьеры двух стран парафировали эту программу действий. Белорусский премьер предположил, что после парафирования программы "правительства двух стран опубликуют ее для того, чтобы у общественности были сняты опасения по поводу вопросов суверенитета и других".

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. В конце июня Румас сообщил по итогам встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты. Румас пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны в первую очередь дорожные карты по секторам экономики.