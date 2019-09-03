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На Балтике начались учения НАТО

В них участвуют 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море. Об этом сообщила во вторник пресс-служба НАТО.

"Учения Northern Coasts будут проходить в районе Датских проливов, соединяющих Балтийское и Северное моря. В них принимают участие около 3 тыс. военных и 40 кораблей из 18 государств НАТО", - сообщила пресс-служба альянса.

Учения проводятся ежегодно, в этом году они проходят в 13-й раз. С начала кризиса в отношениях с РФ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, НАТО приступила к милитаризации Балтийского моря, наращивая количество военных маневров и разведывательных полетов. В приграничных районах с Россией в Прибалтике и Польше альянс развернул четыре многонациональные тактические группы суммарной численностью до 5 тыс. человек.

Все эти действия альянс мотивирует заявлениями собственных лидеров и прибалтийских политиков о необходимости сдерживания России.

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