Прокуратура Молдавии возбудила уголовные дела в связи с накрывшим Кишинев зловонием

КИШИНЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. На памятниках классикам молдавской литературы в центральном парке Кишинева во вторник появились респираторные маски. Таким образом активисты общественных организаций выразили протест властям столицы по поводу распространившегося сильного зловония, от которого уже в течение нескольких дней страдают ее жители.

На эту акцию отреагировала Генеральная прокуратура Молдавии, которая возбудила два уголовных дела для выяснения обстоятельств случившегося, определения виновных лиц и возможного возмещения ущерба. В рамках расследования, как сообщила пресс-служба ведомства, будут заслушаны контролирующие государственные органы, которые доложат о допущенных нарушениях законодательства и причиненном ущербе.

Между тем, в ходе расследования, которое провели активисты-общественники, обнаружен источник неприятного запаха - это протекающая через город река Бык, вода в которой окрасилась в зеленовато-белый цвет. Из водоема взяты пробы, по которым, как ожидается, будет определено предприятие, допустившее сброс отходов.

В последние годы в Кишиневе нередко распространялись зловония от городских очистных сооружений, которые не справлялись с переработкой сточных вод, так как были построены еще во времена СССР и с тех пор не ремонтировались. Это стало поводом для критики бывшего мэра, лидера прорумынской Либеральной партии Дорина Киртоакэ, который занимал пост градоначальника Кишинева с 2007 по 2017 гг. Ему также вменяли в вину коррупцию в мэрии, несколько высокопоставленных чиновников которой были арестованы по подозрению в получении взяток и проведении незаконного строительства. Однако, это не помешало Киртоэкэ с минимальным отрывом одерживать победы в трех избирательных кампаниях. Свой пост он покинул только после того, как в мае 2017 года был арестован по делу о коррупции при строительстве платных парковок в столице.

Новый мэр Кишинева, как ожидается, будет избран в ходе предстоящих 20 октября местных выборов. Фаворитами стартовавшей избирательной кампании считаются представитель Партии социалистов Иван Чебан, который занимает пост вице-спикера парламента страны и один из лидеров проевропейского блока Acum, вице-премьер и глава МВД Андрей Нэстасе.