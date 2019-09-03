Красный Крест осудил авиаудар по тюрьме в Йемене

ЖЕНЕВА, 3 сентября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) напомнил сторонам конфликта в Йемене о необходимости не допускать во время боевых действий гибели гражданских лиц, в том числе заключенных в местах лишения свободы. В распространенном во вторник в Женеве заявлении он выразил "гнев и скорбь" в связи с нанесенным 1 сентября авиаударом по тюрьме в провинции Дамар, приведшим к большому числу жертв.

"Всего в здании содержалось примерно 170 человек. 40 из них ранены и сейчас получают медицинскую помощь. Остальные предположительно погибли, хотя число погибших пока точно не установлено", - отмечает МККК. "Нужно принимать все возможные меры предосторожности, чтобы не допускать гибели и ранений гражданского населения и других людей, не участвующих в вооруженных столкновениях, например, лишенных свободы", - указывает гуманитарная организация.

Глава делегации Красного Креста Франц Раухенштейн, побывавший на месте авиаудара, заявил, что "гнев и скорбь в таких случаях - естественная реакция". "Недопустимо, чтобы люди, которые не принимают активного участия в боевых действиях, погибали такой смертью", - подчеркнул он. В свою очередь, его коллега Фабрицио Карбони, региональный директор МККК по Ближнему Востоку, сказал, что произошедшее "приводит в ужас". Сотрудники Красного Креста, напомнил он, ранее посещали заключенных, которые погибли во время бомбардировки.

Между тем, официальный представитель возглавляемого Саудовской Аравией в Йемене альянса полковник Турки аль-Малики заявил 1 сентября, что авиация аравийской коалиции подвергла налетам в Йемене военный объект мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), а не тюрьму.

Конфликт в Йемене между военизированными отрядами хуситов и правительственными силами продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.