Президент ЮАР осудил нападения на иностранцев

ПРЕТОРИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил во вторник с осуждением насилия и ксенофобии, прокомментировав таким образом беспорядки с погромами магазинов.

"Я самым решительным образом осуждаю насилие, которое распространяется в четырех провинциях страны, - заявил глава государства в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter. - Нападения на иностранных коммерсантов полностью недопустимы, это то, чего не должно быть в ЮАР".

С середины минувшей недели в крупнейших мегаполисах страны, включая Йоханнесбург и Преторию, прошли массовые беспорядки, вылившиеся в погромы. Как сообщает во вторник государственная телерадиокорпорация SABC, причиной вспышки городского насилия стало обострение межобщинных отношений и случаи противостояния южноафриканцев и граждан других стран Африки.

Напряжение в ЮАР сохраняется. Так, в Александре - одном из районов Йоханнесбурга, который прилегает к деловому кварталу города, - в ночь на вторник мародерами вновь предпринимались попытки грабежей магазинов, которые сопровождались поджогами, передает SABC. Однако, полиции удалось не допустить новой волны беспорядков. Сообщается о задержании более 90 участников погромов.