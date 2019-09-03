В Сухуме назвали агрессивной политику Тбилиси относительно границы

СУХУМ, 3 сентября. /ТАСС/. Грузия не реагирует на предложения Абхазии по установлению госграницы, что демонстрирует агрессию, заявила во вторник Служба государственной безопасности (СГБ) Абхазии.

Госграница Абхазии с Грузией проходит по реке Ингур, там несут службу совместно абхазские и российские пограничники согласно межгосударственному соглашению.

"Грузия не реагирует на предложения Республики Абхазия приступить к процессу цивилизованного обсуждения вопросов прохождения государственной границы, ее делимитации и демаркации. Данное обстоятельство не способствует нормализации обстановки, укреплению мер доверия между нашими государствами и открыто демонстрирует агрессивные намерения нашего соседа", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте СГБ.

В связи с происходящими в последнее время на границе Грузии и Южной Осетии событиями СГБ отмечает, что "государственная граница между Южной Осетией и Грузией вновь превращается в линию фронта и виной тому безответственная и агрессивная политика Тбилиси". По мнению спецслужб республики, "нахождение грузинских силовиков и их блокпоста вблизи югоосетинского населенного пункта могут привести к открытому вооруженному противостоянию и, как следствие, к человеческим жертвам". "Надеемся, что действия Грузии не останутся незамеченными присутствующими на месте инцидента представителями Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС), которые в таких случаях обязаны принимать меры по устранению предпосылок к дальнейшей эскалации конфликта", - говорится в заявлении.

Единственным выходом из сложившейся ситуации, как подчеркивает СГБ Абхазии, "может быть только отвод грузинских силовиков от населенного пункта Уиста и ликвидация ранее обустроенного там блокпоста". "Эта мера позволит в дальнейшем всем сторонам вернуться к режиму переговоров, снять спорные вопросы и напряженность", - отмечается в заявлении.

На прошлой неделе Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его. 30 августа переговоры об урегулировании вопроса в рамках формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) завершились безрезультатно, консультации продолжились 2 сентября.