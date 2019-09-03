Пенс заявил о намерении США сотрудничать с Ирландией в развитии сетей 5G

ТАСС, 3 сентября. США надеются, что смогут работать с Ирландией в развитии сетей пятого поколения (5G) для создания альтернативы технологиям китайской компании Huawei. Об этом во вторник заявил вице-президент США Майкл Пенс в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

"Мы работаем с телекоммуникационными компаниями по всему миру, чтобы разработать альтернативу сети 5G от Huawei, и мы надеемся, что у нас будет возможность сотрудничать с Ирландией в этом вопросе", - сказал Пенс.

В понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписал с Пенсом декларацию о "безопасности создания сетей пятого поколения", в которой стороны договорились придерживаться ранее принятых документов в области безопасности сетей 5G, касающихся их создания в условиях честной конкуренции и на базе существующего права.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.