Правящая Консервативная партия Британии потеряла рабочее большинство в парламенте

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Правящая в Великобритании Консервативная партия утратила рабочее большинство в парламенте страны после того, как ее ряды покинул очередной депутат. Из состава тори вышел бывший замминистра юстиции Филипп Ли, присоединившийся к Либерально-демократической партии.

"После продолжительных размышлений я пришел к выводу, что больше не могу служить интересам страны и избирателей в своем округе в качестве парламентария от Консервативной партии", - написал Ли в письме, которое он направил Джонсону и опубликовал на своей странице в Twitter. Поясняя свое решение, депутат заявил, что правительство Джонсона стремится осуществить Brexit без сделки с Евросоюзом, что нанесет существенный ущерб интересам страны.

Таким образом, премьер-министр Борис Джонсон больше не сможет получить большинство в ходе голосований в Палате общин даже при поддержке депутатов Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, которая является союзником консерваторов, однако не создала с ними коалицию после выборов 2017 года. Именно ДЮП и ее 10 депутатов до этого вторника обеспечивали рабочее большинство правительству меньшинства консерваторов.

Ли стал уже седьмым парламентарием, покинувшим ряды партии после последних выборов в Палату общин. Он демонстративно объявил о своем решении, пересев на скамью, которую занимают члены оппозиционной Либерально-демократической партии, непосредственно перед выступлением Джонсона перед членами Палаты. Это произошло накануне предстоящих позднее во вторник парламентских дебатов по вопросу о недопущении выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях Brexit. Как считают британские политические обозреватели, Джонсон может запустить процедуру объявления досрочных выборов, если оппозиция одержит верх, добившись отсрочки Brexit или наложив запрет на Brexit без сделки.