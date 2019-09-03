Премьер Ирландии: ЕС не должен допустить изменений в соглашении о Brexit

ТАСС, 3 сентября. Евросоюз не должен менять своей позиции в переговорах с Великобританией и допускать внесения каких-либо изменений в проект соглашения с Лондоном об условиях Brexit. Об этом заявил во вторник премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в ходе совместной пресс-конференции в Дублине с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Достигнутый мир и Соглашение Страстной пятницы могут оказаться под угрозой [в случае появления жесткой границы на острове Ирландия]. Поэтому мы не должны отступать от занятых позиций по соглашению о выходе Великобритании из ЕС", - сказал Варадкар, по словам которого Дублин стремится решить проблему ирландской границы, способствуя осуществлению "упорядоченного Brexit".

Пенс со своей стороны заявил, что Вашингтон поддерживают решение Великобритании покинуть ЕС, однако признают наличие серьезной проблемы ирландской границы. По его словам, США будут призывать Лондон, Дублин и Брюссель продолжать переговоры с тем, чтобы достичь договоренности, в которой "уважался бы суверенитет королевства", а также положения Белфастского соглашения (Соглашения Страстной пятницы), благодаря которому стало возможным политическое урегулирование североирландского конфликта.

Вопрос об ирландской границе до сих пор остается одним из главных препятствий на пути к достижению договоренности об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем.