В Белграде рассчитывают на диалог с Приштиной после выборов в Косово

БЛЕД /Словения/, 3 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Сербии Ивица Дачич считает, что диалог Белграда с Приштиной может быть возобновлен после формирования нового правительства самопровозглашенного образования по итогам внеочередных выборов 6 октября 2019 года. Глава сербского внешнеполитического ведомства заявил об этом в ходе своего выступления на XIV Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед.

"Я полагаю, что диалог с Приштиной может быть продолжен после формирования нового правительства [самопровозглашенной республики], - отметил сербский политик. - Во всяком случае, мы готовы действовать быстро и быть конструктивными". "Сербия также поддерживает либерализацию визового режима [со стороны ЕС] для жителей Косово", - подчеркнул Дачич.

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи ранее назначил досрочные парламентские выборы в самопровозглашенном образовании на 6 октября 2019 года. Решение было принято в связи с самороспуском парламента непризнанного образования, произошедшим 22 августа после ухода косовского премьера Рамуша Харадиная в отставку из-за с вызова на допрос в Гаагу, в Специальный суд по расследованию военных преступлений на территории края в качестве подозреваемого. Процесс станет для Харадиная третьим, ранее Гаагский трибунал его дважды оправдал, хотя процесс, по данным трибунала, "проходил в атмосфере запугивания свидетелей".

Диалог между Белградом и Приштиной был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент самопровозглашенной республики Косово одобрил формирование полноценной армии на основе сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН №1244. 7 марта этого года парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.

Отмена властями непризнанного Косова торговых пошлин на сербские и боснийские товары откроет возможность для восстановления договора о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Об этом сообщила пресс-служба МИД Сербии по итогам встречи Ивицы Дачича с заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэттью Палмером, которого 30 августа назначили на должность спецпредставителя Соединенных Штатов по Западным Балканам.

"На встрече анализировались отношения Белграда и Приштины. Конечно, мы должны подождать результатов выборов в Косово и Метохии, формирования правительства, и надеемся, что новое правительство отменит пошлины и откроет простор для продолжения диалога", - говорится в сообщении. Отмечается, что на встрече также обсуждалась ситуация в регионе и европейская перспектива стран Западных Балкан.