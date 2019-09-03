Зариф заявил, что сотрудничество Ирана и России идет на пользу международной безопасности

ТЕГЕРАН, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество Москвы и Тегерана способствует укреплению международной безопасности. Такую точку зрения высказал во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Стратегическое сотрудничество Москва и Тегерана идет на пользу региону [Ближнего Востока], а также способствует установлению мира и безопасности между народами", - приводит во вторник слова Зарифа агентство IRNA. По его словам, "за последние шесть лет, кода послом Ирана в России стал Мехди Санаи, отношения двух государств заметно улучшились и достигли самого высокого уровня за всю историю исламской республики".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел в Москве переговоры с Зарифом, который посетил российскую столицу с рабочим визитом. По итогам переговоров главы МИД РФ и Ирана сообщили журналистам, что провели доверительный обмен мнениями по таким темам, как углубление торгово-экономического сотрудничества, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, стабилизация ситуации в Персидском заливе, создание сирийского конституционного комитета, а также ситуация в Афганистане.