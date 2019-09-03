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Патрушев обсудил с Алиевым сотрудничество РФ и Азербайджана в сфере безопасности

В частности, были затронуты темы экономических отношений РФ и Азербайджана, развития культурно-гуманитарных связей, сотрудничества на площадках ООН, ОБСЕ и других международных организаций

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"На встрече обсуждены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия в сфере безопасности, экономических отношений, развития культурно-гуманитарных связей, сотрудничества на площадках ООН, ОБСЕ и других международных организаций", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

В среду Патрушев проведет в Баку российско-азербайджанские консультации по безопасности с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым и представителями ряда министерств и ведомств двух стран.

Теги
АзербайджанПатрушев, Николай ПлатоновичРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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