Патрушев обсудил с Алиевым сотрудничество РФ и Азербайджана в сфере безопасности

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"На встрече обсуждены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия в сфере безопасности, экономических отношений, развития культурно-гуманитарных связей, сотрудничества на площадках ООН, ОБСЕ и других международных организаций", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

В среду Патрушев проведет в Баку российско-азербайджанские консультации по безопасности с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым и представителями ряда министерств и ведомств двух стран.