Рада направила проект о сокращении числа депутатов в Конституционный суд

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады направили в Конституционный суд Украины (КСУ) инициативу президента Владимира Зеленского о сокращении числа депутатов парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы в стране. Таким образом, положено начало процедуре внесения соответствующих изменений в Основной закон страны.

Направление документа в КСУ поддержали во вторник в первом чтении 258 депутатов при 226 минимально необходимых.

Инициированный Зеленским проект закона "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" предусматривает уменьшение числа депутатов с 450 до 300, которые также будут избираться на пять лет. Кроме того, предлагается ввести языковой ценз: гражданин Украины, не владеющий государственным языком, не может быть избран в Раду. Документ также предполагает закрепление пропорциональной системы выборов на основе открытых партийных списков.

Ранее президентская партия "Слуга народа" предлагала сократить количество депутатов высшего законодательного органа с 450 до 300. Тогда в партии не исключили, что соответствующие изменения в конституцию вынесут на рассмотрение Рады уже в первые дни работы, так же, как вопрос о пропорциональной системе выборов в Раду.

Идея сокращения депутатского состава выносилась в апреле 2000 года и на референдум по инициативе второго президента Украины Леонида Кучмы. Тогда ее поддержали почти 90% граждан.

Согласно законодательству Украины, после направления законопроекта главы государства в Конституционный суд и получения там вывода о соответствии его Основному законы страны Верховная рада получает право рассмотреть документ в первом чтении и принять его простым большинством, то есть не менее 226 голосов депутатов. После этого уже на следующей сессии парламента инициатива рассматривается во втором чтении и считается принятой, если ее поддержит конституционное большинство - не менее 300 депутатов.