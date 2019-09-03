Власти Японии осудили слова депутата о захвате спорных островов

ТАСС, 3 сентября. Правительство Японии раскритиковало высказывания депутата нижней палаты парламента Ходаки Маруямы, который поднял вопрос о силовом возвращении спорных островов Такэсима (Токто), контролируемых Южной Кореей. Об этом во вторник сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление японского министра по делам Окинавы и "северных территорий" Мицухиро Миякоси.

"Политика правительства заключается в поддержании дипломатических усилий для мирного решения территориального спора [вокруг островов] на основе международного права", - подчеркнул глава ведомства.

31 августа Маруяма в опубликованном в своем Twitter сообщении задался вопросом, является ли война единственным для Японии способом возвращения островов Такэсима.

В середине мая Маруяма оказался в центре скандала после того, как призвал представителей бывших жителей южной части Курил высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. Из-за данного инцидента он был исключен из партии "Ниппон иссин но кай", но вскоре вступил в новую партию. Депутат также неоднократно отказывался сдавать свой парламентский мандат, несмотря на многочисленные призывы к этому со стороны японского правительства и членов парламента.