В Тбилиси проходит митинг против выдвижения Георгия Гахарии на пост премьера

ТБИЛИСИ, 3 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков активистов движения "Стыдно", членов оппозиционных партий, в том числе и "Единого национального движения" вышли во вторник к зданию парламента в Тбилиси в знак протеста против решения правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинуть главу МВД Георгия Гахарию на пост премьер-министра страны. Кадры с митинга в прямом эфире продемонстрировала грузинская телекомпания PalitraNews .

"Сегодня нам пришлось начать широкомасштабные акции, так как та конфигурация правительства, с которой нас ознакомил Бидзина Иванишвили (председатель "Грузинской мечты" - прим. ТАСС), наверное, является самым худшим сценарием, который можно было бы придумать. С одной стороны назначается Гахария, легитимность которого полностью утеряна, и его премьерство является абсурдом, а с другой стороны - Гарибашвили (кандидат в министры обороны - прим. ТАСС), политическая цена которого ниже нуля. Страна, которая стремится в НАТО, должна с осторожностью подходить к вопросу назначения министра обороны", - сказал один из организаторов акции Гига Макарашвили в интервью телекомпании.

Макарашвили уверен, что митинги продолжатся на регулярной основе. Кроме того, его движение планирует устроить так называемый коридор позора для депутатов 8 сентября - в день, когда в парламенте планируется голосование по новому составу правительства.

Правящая партия выдвинула Гахарию на пост премьера во вторник. Днем ранее глава правительства Мамука Бахтадзе подал в отставку. Гахария сообщил журналистам, что собирается провести кадровые перестановки в правительстве, на пост министра обороны он предложил парламенту кандидатуру экс-премьера в 2013-2015 гг. Ираклия Гарибашвили, а действующего главу оборонного ведомства Левана Изорию выдвинул секретарем Совбеза. Будущий премьер предложил также законодательному органу кандидатуру главы Службы Госбезопасности на пост министра внутренних дел.

Участники движения "Стыдно", которые более двух месяцев проводят регулярные митинги у здания парламента, обвиняют Гахарию в жестоком разгоне митинга 20-21 июня, в результате чего пострадали сотни человек.