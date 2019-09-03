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В Еврокомиссии похвалили нового министра энергетики Украины

В Брюсселе отметили послужной список Алексея Оржеля
Министр энергетики Украины Алексей Оржель Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images
Описание
Министр энергетики Украины Алексей Оржель
© Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил в Twitter во вторник, что провел первый телефонный разговор с новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем. Европейский чиновник похвалил высокую квалификацию украинского министра, которая пригодится при имплементации Киевом в 2020 году требований Брюсселя к национальному энергосектору.

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"Провел продуктивную дискуссию с новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем. Хорошо, когда твой партнер имеет такой прекрасный послужной список, разбирается в энергетике и вопросах перехода к низкоуглеродной энергетике, особенно принимая во внимание стоящие [перед Украиной] задачи, в частности, в области разделения добывающих и транспортных энергокомпаний (unbundling) и ввиду предстоящих трехсторонних газовых переговоров", - написал Шефчович.

Ранее в Еврокомиссии ТАСС подтвердили, что Брюссель предложил Украине и России провести трехстороннюю встречу на уровне министров по газу в период с 16 по 22 сентября в Брюсселе для обсуждения вопросов транзита и поставок газа через территорию ЕС с 2020 года, когда истечет действующий десятилетний газовый контракт между Россией и Украиной. В этой связи Еврокомиссия на последней трехсторонней встрече 21 января этого года предложила Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет, чтобы гарантировать загрузку ГТС Украины. Россия в ответ предложила просто продлить на год действующий контракт. До настоящего момента дату следующей трехсторонней встречи не подтвердила ни одна из сторон.

Теги
УкраинаРоссияШефчович, Марош
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